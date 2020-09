În prima etapă a ligii a III-a de fotbal, ediția 2020/2021, Foresta Suceava va juca pe Stadionul „Areni” în compania echipei Știința Miroslava. Celelalte două reprezentante ale județului nostru în liga a III-a vor evolua în deplasare: Bucovina Rădăuți la Vaslui, cu CS Sporting Juniorul, iar Șomuz Fălticeni la Borca, în Neamț, cu ACS Bradu. Meciul dintre Foresta și Bucovina Rădăuți este programat în etapa a treia. În etapa a patra, Foresta se va deplasa la Fălticeni pentru întâlnirea cu Șomuz. Bucovina și Șomuz se vor întâlni în etapa a șaptea la Rădăuți. Programul a fost stabilit astăzi la Casa Fotbalului. Campionatul va debuta pe 12 septembrie.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating