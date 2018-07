Foresta Suceava a pierdut la scor de maidan meciul de pregătire cu Aerostar Bacău. Formaţia suceveană a fost surclasată, scor 1-8 (1-4), în amicalul disputat pe terenul viitoarei divizionare secunde Aerostar. Claudiu Scânteie a marcat golul de onoare al “galben-verzilor”, în prima repriză, dintr-o centrare venită de la Onofraş.

Antrenorii Bogdan Tudoreanu şi Mihai Guriţă au avut doar 14 jucători la dispoziţie, începand meciul în următoarea formulă: G. Niga – Onofraş, Mateciuc, Ciutac, Martin – Căpăţână, Aioanei, Scânteie, Gulei – Artenie, Grumezescu. Au mai intrat: Ursachi, Negură, plus un junior din Botoşani.

“Mulţi vor spune că a fost un amical prea tare pentru noi, ţinând cont că Aerostar începe peste câteva zile campionatul, iar noi abia ne-am adunat de o săptămână. Am vrut însă să ne dam seama la ce nivel ne aflăm cu actualul lot. Am rezistat până spre finalul primei reprize, când am luat doua goluri, apoi… E clar că mai avem nevoie de cinci-şase jucători titulari”, a precizat antrenorul principal al Forestei, Bogdan Tudoreanu.

Începând de ieri, timp de opt zile, “galben-verzii” se vor pregăti în regim de semicantonament pe Areni, perioadă în care au programate câte doua antrenamente pe zi. Foresta va disputa următorul meci amical abia în data de 4 august, în compania viitoarei colege de serie, CSM Ceahlăul Piatra Neamţ.