Antrenorul Florentin Petre are sub comanda sa doi jucatori noi în cantonamentul pe care Foresta Suceava îl efectuează la Poiana Negrii, este vorba de un bulgar și un francez.

Primul ajuns în stagiul de pregătire montan este Loic Kharoubi un atacant francez în vârstă de 25 de ani, care a evoluat de-a lungul carierei pentru formațiile Valenciennes și Dunkerque (Franța), Al Gharafa (Qatar), Catanzaro și Brescia (Italia), Samsunspor (Turcia) sau Bolton Wanderers (Anglia).

În cantonamentul grupării sucevene a mai apărut și bulgarul Ivan Makriev, un jucător în vârstă de 21 de ani, care provine de la Pirin Gotse Delchev și care joacă pe posturile de mijlocaș la închidere și fundaș central.

Numărul jucătorilor prezenți în cantonamentul Forestei va crește la 23, în condițiile în care sunt așteptați să intre programul normal de pregătire al echipei și mijlocașii Vlad Stănescu și Vasile Dănilă.

“Galben-verzii” vor rămâne la Poiana Negrii până joi, când este programată revenirea la Suceava și un posibil test cu Juventus București. În luna februarie, trupa lui Florentin Petre mai are programate patru meciuri amicale în compania formațiilor Sănătatea Darabani (6 februarie), Bucovina Rădăuți (9 februarie), Știința Miroslava (14 februarie) și Aerostar Bacău (17 februarie).