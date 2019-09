Foresta Suceava va înfrunta, în șaisprezecimile Cupei României, Gaz Metan Medias, într-un meci care va avea loc pe stadionul Areni, în perioada 24-26 septembrie.

“Se pare că Gaz Metan Mediaș a devenit un client fidel al echipelor sucevene în Cupa României. Suntem mulțumiți de această tragere la sorți, pentru că în proporție de 90% vom juca la Suceava. Asta ne doream cel mai mult. Să jucăm pe Areni, pe stadionul nostru, să nu avem probleme cu aducerea nocturnei. Asta ar fi însemnat o cheltuială destul de mare pentru clubul nostru. Gaz Metan nu este un club foarte titrat, motiv pentru care nu cred că televiziunile vor transmite meciul.

Este clar că pornim cu șansa a doua pentru că echipa din Mediaș trece printr-o formă excelentă, dovada că în acest moment este pe primul loc in Liga I. Depinde însă și ce prim 11 va alinia în Cupă. Important este că ne vom masura forțele cu o echipă de prima ligă, iar dacă vom reuși să facem și un rezultat bun, bucuria va fi cu atât mai mare. Dacă nu, ne mulțumim cu participarea și cu bănuții pe care îi vom primi pentru faptul că am ajuns până în șaisprezecimi, din câte am înțeles, undeva în jur de 8.000-9.000 de euro”, a declarat președintele executiv al clubului Foresta, Andrei Ciutac.

Gaz Metan se întoarce pe Areni după cinci ani. În septembrie 2014, gruparea sibiană era eliminată pe Areni, tot în saisprezecimilor Cupei României, de Rapid Suceava, cu scorul de 0-1. Mircea Negru marca atunci, în prima repriză de prelungiri, unicul gol al unui meci în care actualul mijlocaș al Forestei, Andrei Cerlincă, a fost rezervă la gazde. În sezonul trecut, Gaz Metan a jucat în șaisprezecimile Cupei la Rădăuți, unde a eliminat CSM Bucovina după loviturile de departajare.

Programul complet al saisprezecimilor:

Rapid București – Politehnica Iași

Concordia Chiajna – FC Voluntari

Turris Turnu Măgurele – Academica Clinceni

Flacăra Horezu – Astra Giurgiu

Ripensia Timișoara – Sepsi Sfântu Gheorghe

FC Botoșani – CFR Cluj

Foresta Suceava – Gaz Metan Mediaș

UTA Arad – Dinamo București

CS Făurei – CS Mioveni

Sănătatea Cluj – Viitorul Constanța

FCU Craiova – Universitatea Cluj

Metalul Buzău – FK Miercurea Ciuc

CSM ReșIța – Universitatea Craiova

Metaloglobus București – FCSB

Chindia Târgoviște – FC Hermannstadt

Industria Gâlda – Petrolul Ploiești.

Faza optimilor de finală este programata intre 29 si 31 octombrie.