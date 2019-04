Runda cu numărul XXI a seriei I a Ligii a III-a de fotbal programează pentru Foresta Suceava un nou joc în fața propriilor suporteri, pe stadionul ”Areni”, adversară fiind gruparea KSE Târgu Secuiesc. Sucevenii au de luat o revanșă față de meciul din tur în care au pierdut cu 0-4.

”Fiecare meci în fața propriilor suporteri este foarte important. Nu am pierdut niciun joc în acest an, dar nici nu am demonstrat că suntem mai buni decât adversarii noștri. Am revenit în fiecare partidă în care am fost conduși, lucru care arată caracter, însă eu aștept o dispută în care să dominăm de la cap la coadă încă din start” a declarat antrenorul echipei Foresta Suceava, Selim Benachour.

Etapa a XXI-a a seriei I a Ligii a III-a programează meciurile:

Foresta Suceava – KSE Târgu Secuiesc

CSMm Focșani – Metalul Buzău

Șomuz Fălticeni – Sporting Liești

FC Botoșani II – Oțelul Galați

Bucovina Rădăuți – Știința Miroslava

Gloria Buzău –CSM Pașcani

Ceahlăul Piatra Neamț – Sănătatea Darabani

CSM Râmnicu Sărat va sta în această rundă.

Seria I

1. Gloria Buzău 19 17 2 0 55-10 53

2. SC Oţelul Galaţi 19 14 3 2 33-12 45

3. Bucovina Rădăuţi 18 12 1 5 35-13 37

4. Ştiinţa Miroslava 19 12 1 6 30-23 37

5. Foresta Suceava 18 8 5 5 28-24 29

6. CSM Focşani 18 7 7 4 25-17 28

7. Sporting Lieşti 19 8 3 8 22-19 27

8. Ceahlăul Piatra Neamţ 19 8 2 9 23-18 26

9. Metalul Buzău 19 7 4 8 25-26 25

10. KSE Târgu Secuiesc 19 5 4 10 24-32319

11. CSM Paşcani 19 5 2 12 16-29 17

12. FC 2 Botoşani18 5 2 11 19-31 17

13. Şomuz Fălticeni 18 5 2 11 16-36 17

14. CSM Râmnicu Sărat 19 3 4 12 15-32 13

15. Sănătatea Darabani 19 2 2 15 16-55 8