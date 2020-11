Ultima etapă a Ligii a III-a din acest an programează în seria I derbiul dintre Știința Miroslava, liderul la zi și Foresta Suceava, la egalitate de puncte cu gruparea ieșeană care are un joc mai puțin disputat. Sucevenii s-au pregătit bine pentru această partidă pentru că vor revanșa în fața grupării gazdă care în prima rundă din acest sezon competițional au câștigat pe Areni. Este o ocazie unică pentru echipa pregătită de Ivan Gvozdenovic să lămurească lucrurile în ceea ce privește lupta pentru promovarea în eșalonul second.

Tot în această a X-a etapă Bucovina Rădăuți și Șomuz Fălticeni au prima șansă deoarce ambele vor juca pe propriul teren cu formații nou-promovate.

Etapa a X-a a seriei I programează meciurile:

Știința Miroslava – Foresta Suceava

Dante Botoșani – Hușana Huși

Șomuz Fălticeni – Bradu Borca

Bucovina Rădăuți – Sporting Vaslui

Ceahlăul Piatra Neamț – CSM Pașcani

Clasament Seria I

1. Știința Miroslava 8 6 1 1 22-6 19

2. Foresta Suceava 9 6 1 2 21-6 19

3. Bucovina Rădăuți 8 5 1 2 18-10 16

4. Hușana Huși 9 5 0 4 13-11 15

5. Șomuz Fălticeni 9 4 2 3 13-11 14

6. Ceahlăul Piatra Neamț 8 4 1 3 10-8 13

7. Juniorul Vaslui 8 3 0 5 8-15 9

8. Dante Botoșani 9 3 0 6 10-18 9

9. Bradul Borca 9 2 1 6 6-19 7

10. CSM Pașcani 8 0 2 6 2-20 1

La finalul sezonului, primele două clasate în serie se vor califica în semifinalele play-off-ului de promovare în Liga a II-a, în vreme ce ultimele două clasate vor retrograda în ligile județene.