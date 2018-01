Prima întâlnire a jucătorilor echipei Foresta Suceava după vacanţa de iarnă a fost una neaşteptată, în principiu. La prima strigare a antrenorului Florentin Petre au apărut localnicii, „stranierii” fiind de negăsit.

Dacă fotbaliştii nu au apărut, antrenorii au fost prezenţi în totalitate şi nu şi-au făcut probleme legate de alinierea la cantonamentul programat de luni la Poiana Negri.

„Am încercat să facem un apel preliminar şi să vedem pe ce ne bazăm, în prima fază. Nu ştiu exact ce va urma până la finele săptămânii, dar sper ca atunci când vom pleca în cantonamentul de la Poiana Negri să fim în echipaj complet şi peticul de la buzunar să fie acoperit” a spus antrenorul echipei Foresta Suceava, Florentin Petre.