17 mai este prima zi de tranzactionare a actiunilor FORT pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti, sub simbolul bursier 4RT.

Este prima companie care se listeaza in 2024 pe piata AeRO.

FORT, companie specializata in securitate cibernetica, parte a Bittnet Group, a debutat astazi, 17 mai, pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti sub simbolul bursier 4RT. Listarea companiei a avut loc dupa derularea unei majorari de capital social si a unui plasament privat in urma caruia FORT a atras 1,67 milioane lei. Valoarea capitalizarii anticipate a companiei se ridica la aproape 51 milioane lei.

„Piata AeRO continua sa fie un loc potrivit pentru companiile in curs de dezvoltare si crestere. Piata de capital le ofera acces la diverse mecanisme de finantare si, in acelasi timp, vizibilitate si notorietate. FORT urca astazi pe scena companiilor listate si, prin prezenta lor la bursa, consolideaza sectorul IT&C din piata locala de capital”, a declarat Radu Hanga, Presedintele Bursei de Valori Bucuresti.

„Suntem fericiti ca am inceput acest nou capitol din viata FORT, in calitate de companie publica listata la Bursa de Valori Bucuresti. Listarea actiunilor FORT pe piata AeRO duce catre o noua etapa in dezvoltarea companiei noastre si ne dorim sa folosim cat mai eficient mecanismele de care dispunem pe piata de capital pentru a ne finanta cresterea afacerilor”, a declarat Vladimir Ghita, CEO FORT.

Fondurile atrase in cadrul plasamentului privat vor fi folosite pentru achizitionarea si integrarea de companii cu obiect de activitate similar FORT si pentru consolidarea parteneriatelor de business, potrivit Memorandumului de listare. Conform reprezentantilor companiei, FORT a folosit deja, in primul trimestru 2024, o parte din finantarea atrasa pentru extinderea echipei de vanzari si derularea unor campanii de promovare. De asemenea, compania ia in calcul sa investeasca in deschiderea de puncte de lucru in SUA, Asia de Sud Est, Europa de Vest, si pentru dezvoltarea de solutii inovative bazate pe tehnologii noi.

Plasamentul privat si listarea actiunilor FORT pe piata AeRO au fost realizate cu sprijinul TradeVille. La oferta de vanzare de actiuni, derulata in noiembrie – decembrie 2023, au participat un numar de 33 investitori, dintre care doi investitori calificati si 31 de investitori de retail. In urma derularii plasamentului, compania a emis 33.527 actiuni, cu o valoare nominala individuala de 0,1 lei, la un pret de 50 de lei/actiune.

„Felicitam FORT pentru debutul pe piata AeRO a Bursei de la Bucuresti si ne bucuram de interesul in continua crestere al investitorilor pentru piata de capital. Colaborarea noastra cu FORT prin intermedierea plasamentului privat demonstreaza ca, impreuna, putem deschide noi oportunitati pe piata de capital. Recomandarea noastra pentru toate companiile interesate de piata de capital este sa demonstreze ca au un management performant si credibil, sa prioritizeze cresterea sustinuta si sa initieze cat mai devreme o comunicare activa”, a declarat Miriam Andrei, CEO TradeVille.

Conform Memorandumului de listare, FORT ia in calcul atragerea de noi finantari prin intermediul pietei de capital, prin majorari de capital social sau prin emisiuni de obligatiuni. De asemenea, compania isi propune sa distribuie dividende si actiuni gratuite actionarilor sai.