În cartierele municipiului Suceava vor fi suplimentate forţele de poliţie pentru a asigura siguranţa populaţiei pe străzi. Într-un comunicat de presă al Poliţiei Suceava se arată că prin rotaţie, pentru o perioadă de 30 de zile, în fiecare cartier vor fi relocate forţe suplimentare de poliţie, vor fi analizate strict elementele de vulnerabilitate şi vor sporite acţiunile de patrulare pe itinerarii multiple şi va fi asigurată o vizibilitate sporită a poliţiştilor pentru descurajarea actelor de natură infracţională. Pentru început, conceptul de securizare urbană a fost implementat la nivelul cartierului sucevean Burdujeni.

În comunicat se arată că prin dispoziţia şefului Inspectoratului de Poliţie Judeţean a fost constituită o zonă specială de siguranţă publică la nivelul acestui cartier. „Pentru desfăşurarea activităţilor poliţieneşti specifice pe toate liniile de muncă , ordine şi siguranţă publică, investigaţii criminale sau siguranţă rutieră, sunt angrenaţi zilnic pe lângă poliţiştii Secţiei de Poliţie Burdujeni alţi peste 20 de poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Suceava, dar şi luptători din cadrul Serviciului de Acţiuni Speciale IPJ Suceava”, se arată în comunicatul de presă.

Poliţia a anunţat că acţiunile zilnice desfăşurate au ca scop asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică pentru locuitorii cartierului, fiind vizate prevenirea tâlhăriilor stradale, a furturilor din auto, a furturilor din locuinţe, furturilor din genţi şi buzunare, prevenirea faptelor de violenţă stradală şi a altor acte de tulburare a ordinii şi liniştii publice.

Astfel, au fost stabilite trei noi itinerarii de patrulare pentru acoperirea eficientă a tuturor zonelor cartierului.

„Totodată vor fi efectuate verificări în vederea dispunerii unor măsuri pentru îmbunătăţirea iluminatului stradal şi instalării unor sisteme de supraveghere video eficiente în zonele de risc. Acţiunile sporite de control au fost deja demarate de poliţişti, în prima săptămână de la implementarea conceptului fiind aplicate peste 150 de sancţiuni contravenţionale şi fiind identificaţi în flagrant mai mulţi autori de infracţiuni”, se mai precizează în comunicat.

În cadrul verificărilor au fost legitimate 272 de persoane, 93 dintre acestea fiind avertizate cu privire la comportamentul în societate. Au fost verificate şi 75 de obiective aflate pe raza de competenţă.

De asemenea, au fost verificate 24 de bagaje identificate asupra unor persoane care ridicau suspiciuni, şi au fost verificaţi 35 de paznici de unităţi economice, dar şi ATM-urile din zona de competenţă.

În total au fost aplicate 157 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 35.165 lei.

Poliţiştii au mai verificat peste 150 de vehicule, fiind reţinute 3 permise de conducere şi ridicate 3 certificate de înmatriculare.

„Urmare a prezenţei sporite în teren a fost identificat în flagrant un bărbat de 43 ani, din municipiul Suceava, autorul unui furt dintr-un autoturism. Bunul sustras, un telefon mobil a fost predat persoanei vătămate”, a mai informat Poliţia.

În acelaşi timp, în ziua de joi, 8 iunie 2017, în jurul orei 16.40, patrula de siguranță publică din cadrul Secției de Poliție Burdujeni s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că pe strada Putna din municipiul Suceava se deplasa un tânăr care avea asupra sa un bagaj voluminos. La vederea polițiștilor acesta și-a schimbat direcția de deplasare, motiv pentru care a fost legitimat și identificat ca fiind un tânăr de 16 ani, din municipiul Suceava. Minorul avea asupra sa o geantă din rafie în care transporta componente auto.

Ulterior, tânărul în cauză a fost condus la sediul Secției de Poliție Burdujeni, unde a recunoscut că a sustras componentele auto de la un motor care se afla sub scara blocului unde locuiește și care aparține unui vecin de-al său, de 49 de ani, localnic. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de „furt”.