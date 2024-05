În perioada 8-10 mai 2024, la Senatul României – Palatul Parlamentului, s-a desfășurat Forumul Cantus Mundi, cel mai mare eveniment din România dedicat educației culturale. Evenimentul, care a reunit profesioniști și decidenți din domeniu, din toată țara, s-a constituit într-o platformă de dezbateri, schimb de bune practici și propuneri dedicate prioritizării educației culturale în dezvoltarea copiilor și tinerilor din România.

Forumul Cantus Mundi a marcat aniversarea a 10 ani de la oficializarea la nivel guvernamental a Programului Național Cantus Mundi, devenit în 2014 o nouă Direcție a Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”. Evenimentul a fost organizat de Programul Național Cantus Mundi și Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, cu sprijinul Ministerului Culturii, în parteneriat cu: Comisia Națională a României pentru UNESCO, Senatul României, Camera Deputaților, Institutul Național al Patrimoniului, Televiziunea română, Asociația Română de Muzicoterapie, Uniunea Muzicienilor Interpreți din România, Opera Comică pentru Copii, Circul Metropolitan București.

Evenimentul a fost lansat în cadrul unei conferințe de presă la care au luat cuvântul Raluca Turcan – Ministrul Culturii, dirijorul Ion Marin – Președintele Fondator al Programului Național Cantus Mundi și Emil Pantelimon, Managerul Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”. În cadrul evenimentului de deschidere a Forumului, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” și corurile de copii din Programul Național Cantus Mundi au susținut un recital extraordinar, dirijat de Anna Ungureanu.

„Forumul Cantus Mundi este gândit în jurul unui proiect emblematic al României – Programul Național Cantus Mundi, inițiat de dirijorul Ion Marin. Îmi exprim mulțumirea sinceră pentru toată activitatea sa profesională și pentru concentrarea unei bune părți din această activitate în jurul unui proiect integrator. Programul Național Cantus Mundi al Corului Madrigal este un model de excelență în integrare socială cum puține sunt instrumentele din România, care reușesc să spulbere barierele de statut social, etnie, religie, și să aducă la unison copii și tineri uniți într-un demers artistic și curat care îi pregătește frumos pentru viață. Acest moment aniversar de 10 ani al Programului se concretizează într-o platformă de dezbatere pe tema educației pentru cultură și arte. Felicit Programul Național Cantus Mundi și Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, le mulțumesc deopotrivă domnului Emil Pantelimon și domului Ion Marin pentru că împreună reușesc să dea valoare și conținut actului cultural, să îl deschidă către publicul larg, să îl reinventeze în permanență și să îl sădească acolo unde avem cea mai mare nevoie, la tânăra generație.” – Raluca Turcan, Ministrul Culturii

„Principiul de bază al Cantus Mundi este non-discriminarea. Încă de la bun început am făcut zeci de călătorii în întreaga țară ca să am o percepție clară, și mi-am dat seama de o realitate foarte importantă. Când s-ar putea întâlni niște copii crescuți într-un sat izolat, cu copii a căror problemă este dacă telefonul lor este cel mai recent model? Au vreo șansă să se întâlnească? Nu vor face aceleași școli, nu vor dispune de aceleași mijloace. Și totuși, cum s-ar putea întâlni? Într-o activitate comună, în muzică, unde copiii participă într-un spirit aproape olimpic. Deloc surprinzător, aceleași trei cântece le pot cânta copii care, cel mai probabil, nu se vor întâlni niciodată. Dar dacă întâlnirea se întâmplă, acei copii vor avea acest tezaur comun, vor cânta împreună și vor avea o experiență împreună dincolo de orice bariere. Pentru că orice copil este o valoare a unei țări, iar pentru un copil, a nu fi uitat de propria țară, este aproape la fel de important ca a nu fi uitat de părinții lui. Iar muzica are o capacitate extraordinară de conectare.” – Ion Marin, dirijor, Președintele Fondator al Programului Național Cantus Mundi

În cele trei zile de lucrări, Forumul Cantus Mundi a inclus pe agendă 15 sesiuni – paneluri, prezentări, ateliere, dezbateri și evenimente corale – organizate în Galeriile „Madrigal – Marin Constantin” și sălile de conferințe ale Senatului României, ce au reunit peste 300 de participanți și aproape 500 de copii, din 16 coruri Cantus Mundi.

Reprezentanții instituțiilor de învățământ, specialiști din industria creativă, muzicieni, artiști, jurnaliști și producători, manageri culturali, formatori și lideri ai mișcării corale și culturale, reprezentanți ai ONG-urilor, elevi, studenți, precum și decidenți și oficiali din administrația publică au făcut schimb de experiență pe teme legate de rolul și impactul culturii, muzicii și mișcării corale pentru copii și tineri, precum și al cunoașterii patrimoniului național în procesul educațional, metode practice de abordare a educației culturale la clasă și de cunoaștere a patrimoniului și dezvoltarea de politici publice menite să încurajeze accesul fiecărui copil la activități culturale în educația de masă.

La eveniment au participa specialiști și nume sonore din mediul academic sau din industria creativă și oficiali – Raluca Turcan – Ministrul Culturii, Excelența Sa, domnul John Cornet d’Elzius – Ambasadorul Regatului Belgiei în România, Florin Lixandru – Secretar de Stat la Ministerul Educației, Emil Pantelimon – managerul Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, Madlen Șerban – Secretar General al Comisiei Națională a României pentru UNESCO, Oana Zaharia – managerul Institutului Național al Patrimoniului, Conf. univ. dr. Felicia Filip – Director general al Operei Comice pentru Copii, Dr. Anna Ungureanu, dirijorul principal al Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, Prof. univ. dr. Mircea Dumitru – Vicepreședinte al Academiei Române, Prof.univ.dr. Liviu Lucaci – rector U.N.A.T.C., Prof.univ.dr. Dan Dediu – compozitor și Președintele Senatului U.N.M.B. -, precum și numeroși profesioniști din domeniul educației și domeniul culturii.

Renumitul dirijor internațional Ion Marin – Președintele Fondator al Programului Național Cantus Mundi – a participat în cadrul evenimentului de deschidere, „Educația pentru și prin cultură și arte. Perspectiva UNESCO”. Cu o viziune integrativă asupra rolului pe care îl joacă muzica în societate, dirijorul Ion Marin a inițiat Programul Național Cantus Mundi în anul 2011, trei ani mai târziu, în 2014, programul fiind oficializat la nivel guvernamental ca nouă Direcție a Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”. În prezent, programul reunește 2.043 de coruri și aproape 70.000 de copii din țară și diaspora.

Forumul Cantus Mundi a fost organizat în anticiparea adoptării la nivel național și internațional a „Cadrului UNESCO pentru educație pentru și prin cultură și arte”, ce este programată în cadrul celei de-a 43-a Conferințe Generale UNESCO, în luna noiembrie 2025. Cadrul UNESCO a fost recent asumat de reprezentanții statelor membre, inclusiv România, în cadrul Conferinței Internaționale UNESCO găzduite de Emiratele Arabe Unite, la Abu Dhabi.