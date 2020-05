Fostul senator de Suceava, Constantin Gheorghe, consideră că efortul depus de personalul medical de la Spitalul Județean după declanșarea epidemiei de coronavirus nu este recunoscut nici la această dată în media, la nivel național, ceea ce e păcat. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, fostul parlamentar a declarat: „Am rămas tot în stadiul ăla de acum o lună și jumătate. E păcat. Sigur, la momentul în care s-a instituit carantina în Suceava a fost benefic, pentru că oamenii au înțeles că e grav, că nu ne putem juca cu acest virus. Dar, ulterior, s-au făcut niște eforturi extraordinare și am ajuns într-un punct în care, la Suceava, avem 2.021 de oameni sănătoși, din cei care au fost diagnosticați cu COVID. Lucrul ăsta nu se știe… Lucrul ăsta nu se scoate în evidență…” Constantin Gheorghe a adăugat că se referă în primul rînd la așa-zișii analiști care, în opinia sa, „au informații puține și vorbe multe”. A spus fostul senator: „Trebuiau să fi venit la Suceava și să-i invit la mine în apartament, să privească de unde privesc eu, de sus, intersecția asta majoră de la Catedrală și să vadă că în perioada în care Suceava a fost în carantină, oamenii au respectat regulile… Era pustie zona asta…Vreau să spun că și în aceste zile în care nu a existat o legislație care să presupună și coerciție în ceea ce privește încălcarea unor recomandări, sucevenii au respectat regulile, dar lucrurile acestea le știm noi, care trăim în Suceava și care respectăm regula. Nu se știu în altă parte. Și asta e păcat, pentru că nu vreau ca Suceava să rămînă cu un stigmat, că aici lucrurile au luat-o razna și nu mai pot fi controlate niciodată. Din contră. La Suceava s-au făcut eforturi mari, medicii noștri sînt eroi, la rîndul lor. Nimeni nu spune de eroii de la Suceava. Cetățenii, medicii, asistentele, infirmierii, toată lumea care a contribuit… Măsura cu instituirea unei conduceri militare (n.a. la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou”, între 2 și 30 aprilie) cred că a fost benefică pentru că era prea mare panica în jurul spitalului sucevean și a contribuit la normalizarea stării. Acuma, ce să spun, ieșirea din carantină a fost o consecință logică, în urma unor apeluri făcute de Prefectură, Direcția de Sănătate Publică și unii jurnaliști. Și lucrurile au intrat într-o normalitate care nu mai poate fi contestată”. „Sigur, există condiția ca și în continuare să avem același comportament responsabil în primul rînd, noi, cetățenii, pentru că medicii își fac treaba în continuare”, a mai spus fostul parlamentar Constantin Gheorghe

