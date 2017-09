Fostul ministru al Agriculturii Valeriu Tabără a lăudat calitatea produselor de la ferma din Dumbrăveni a cunoscutului legumicultor Vasile Mătrăşoaie. Vasile Mătrăşoaie a fost gazda unui simpozion la care au participat primari şi legumicultori, şi în care s-a vorbit despre folosirea sau nu a biostimulatorilor.

Vasile Mătrăşoaie a spus că biostimulatorii pot fi folosiţi, pentru că nu afectează calitatea legumelor, dat fiind că „deasupra acestora roiesc albine, iar la rădăcină există viermi”. Printre primarii care au participat la eveniment s-au numărat cel de la Adîncata, Viorel Cucu, cel de la Dumbrăveni, Ioan Pavăl, şi cel de la Milişăuţi, Mircea Laurus. La Dumbrăveni au mai fost subprefecta Silvia Boliacu şi deputatul Emilian Havrici.