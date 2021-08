În opinia fostului ministru de Interne, avocatul Doru Viorel Ursu, capacitatea de reacție a Poliției Române în fața fenomenului infracțional este din ce în ce mai scăzută, din cauza implicării politicului. Totodată, el consideră că ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode și șeful Poliției Române Benone-Marian Matei nu au voie să se plângă nici de efectivele insuficiente, nici de dotări, ci trebuie să încerce să stăvilească și chiar să depășească fenomenul infracțional. Într-un interviu acordat Radio Top, fostul ministru a mai spus că, din păcate, în România, fenomenul infracțional a luat-o înaintea capacității de ripostă a statului și a explicat de ce: „1. Amestecul din ce în ce mai evident al politicului în activitatea MAI și pe cale de consecință a Poliției Române, de la cel mai înalt nivel până la cel mai coborât din teritoriu. 2. Deprofesionalizarea, lipsa unei pregătiri corespunzătoare care face ca polițiștii să fie bătuți de infractori. 3. Incredibila situație în care oameni extrem de prost pregătiți, extrem de prost motivați și cu o imagine ștearsă, gen Carmen Dan și Marcel Vela, au ajuns să conducă Ministerul de Interne fără a avea nimic de-a face cu așa ceva”. Întrebat ce părere are despre pensionările timpurii din Poliție, Doru Viorel Ursu a răspuns: „Vârsta de pensionare nu trebuie determinată pe criterii fixe, ci de capacitatea de consum al energiei. Dacă în 10 ani, un polițist se consumă în lupta cu mediul infracțional cât alte segmente sociale în 30 de ani atunci nu trebuie să ne speriem de ideea că vârsta scade, pentru că poți fi secătuit la 45-50 de ani”. Fostul ministru de Interne a adăugat: „De principiu, însă, este evident că nu la amărâți se gândesc cei care aduc vârsta de pensionare cât mai jos, ci, de pildă, la secretarii de stat și la funcționari. Acolo se duce această dezastruoasă politică de diminuare a vârstei la oameni care, într-adevăr, ar avea ce să spună și să facă”.

