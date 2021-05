Fostul prefect și senator de Suceava, Orest Onofrei, consideră că doar printr-o minune, viitoarea autostradă a Moldovei A7 nu se va opri la Pașcani, ci va ajunge pînă la Siret, așa cum promit autoritățile. El a declarat, la Radio Top: „Pentru a se construi A7 pînă la Siret este nevoie de o minune. Minunile se întîmplă rar și nu sîntem noi beneficiarii unei minuni. Noi vorbim despre o autostradă care nu-i a nimănui. Autostrada, așa cum este prevăzută ea, e pînă la Pașcani. Punct. Cu finanțare sau nefinanțare este pînă acolo. Pînă acolo, în ritmul în care se construiește la noi și felul cum se construiește durează mult și nu prindem noi așa ceva în viață”. Fostul prefect și parlamentar a adăugat: „De la Pașcani la Siret trebuie minunile”. Totodată, Orest Onofrei este de părere că PNL a greșit insistînd cu Autostrada A7 și crede că aceasta va fi una din temele de campanie la următoarele scrutine electorale. Într-o scurtă conferință de presă susținută vineri, 14 mai, la Gura Humorului, premierul Florin Cîțu a declarat că a fost stabilit traseul final pentru sectorul Pașcani – Suceava – Siret al autostrăzii A7, iar pînă la sfîrșitul acestui an vor fi elaborate studiile de fezabilitate pentru cele două tronsoane. Apoi, vor fi stabiliți și indicatorii tehnico-economici. Premierul a mai spus că finanțarea va fi asigurată din fonduri europene și că autostrada va fi gata pînă-n 2026.

