Traian Rogojînă este candidatul AUR la funcția de primar al comunei Bogdănești la alegerile din 9 iunie. Are 60 de ani, este căsătorit și are doi copii căsătoriți la rândul lor. Traian Rogojînă nu este străin de actul administrativ. A fost viceprimar în perioada 2004-2008 și primar trei mandate din 2008 până în 2020 iar în prezent este consilier local. S-a decis să candideze din nou pentru a readuce normalitatea și pentru a relua dezvoltarea comunei ”care în prezent este blocată”. El a ținut să sublinieze că la plecarea din funcția de primar în 2020 a lăsat în urmă multe proiecte ”cu care actualul primar și viceprimar se împăunează cu ele”. Traian Rogojînă a enumerat o parte din realizările sale din mandatele de primar: modernizare Primărie, dispensar uman, cămin cultural, școală, grădiniță, amenajare terenuri de sport centru și Bogdăneasa cu covoare și nocturnă, asfaltarea a 15 km de drumuri comunale de la bugetul local, achiziție buldoexcavator prin GAL, construire bazin de apă de 500 mc și extinderea rețelei de apă cu 15 km, contruire școală ”Plopi” prin fonduri de la Banca Mondială, amenajare (construire) trotuar zona Plopi-Râșca, modernizarea iluminatului public, construire punte, refacerea digurilor după inundații, construire și reparare case la cei necăjiți și la cei cărora le-au ars locuințele, aprobare finanțare sala de sport, asfaltarea drumurilor după inundațiile din 2008-2009-2010, aprobarea proiectului de gaz metan împreună cu localitățile Fântâna Mare și Boroaia, modernizarea școlilor prin PNDL. ”O parte din proiecte ale mele se implementează acum iar primarul și viceprimarul se agață de ele și spun că le-au făcut ei”, a spus Rogojînă. El a precizat că are o echipă de candidați la Consiliul Local ”toți unul și unul” de la antreprenori, profesori, muncitori, echipă care îmbină tinerețea cu experiența ”și care va face cinste și va pune umărul la dezvoltarea și promovarea comunei Bogdănești”. ”Sper ca cetățenii comunei să înțeleagă că trebuie să revenim la normalitate și să aibă un primar ales de oameni nu de oamenii de afaceri cu bani”, a conchis Traian Rogojînă.

