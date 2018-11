Tom Cruise (56 de ani) este membru al Bisericii Scientologice şi respectă regulile pe care aceasta le impune. Actorul păstrează tăcerea asupra evenimentelor care au loc în cadrul acestei organizaţii, deşi fosta sa soţie, Katie Holmes, este de părere că Biserica Scientologică a fost cea care l-a îndepărtat pe Tom de fiica sa, Suri. Recent au ieşit la iveală amănunte despre „activitatea” actorului în cadrul acestei biserici, potrivit click.ro.

Actrița Leah Remini, fostă membră a Bisericii Scientologice, l-a acuzat pe Tom Cruise că l-a bătut pe un membru de rang înalt de-al bisericii, la ordinul liderului David Miscavige. Leah Remini a făcut parte din Biserica Scientologică, dar a realizat că valorile sale nu erau compatibile cu ceea ce lăcaşul propovăduia adepţilor săi. Aşadar, actriţa a decis să părăseasc gruparea şi să realizeze un documentar în care să demascheze secretele murdare pe care aceaste le ascunde, conform sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/fosta-membra-bisericii-scientologice-marturisiri-cutremuratoare-despre-tom-cruise