Grimes, fosta parteneră a lui Elon Musk, desemnat cel mai bogat om din lume la ora actuală, a oferit un interviu surprinzător despre modul în care trăiește, de fapt, directorul general al companiei Tesla, dezvăluind că de cele mai multe ori acesta se află „sub pragul sărăciei”, potrivit click.ro.

Grimes, pe numele ei real Claire Elise Boucher, care i-a dăruit de curând un copil lui Elon Musk, a vorbit despre viața alături de miliardar, desemnat, de altfel, și cel mai bogat om din lume, prin prisma investițiilor și a afacerilor sale.

Vorbind pentru Vanity Fair, artista și-a amintit cum a găsit la un moment dat o gaură în partea ei de saltea, în timp ce locuia alături de Elon Musk la casa lui din în Los Angeles, notează sursa citată. Grimes l-ar fi rugat pe partenerul ei să cumpere o saltea nouă, iar răspunsul acestuia a frapat-o. În ciuda averii sale colosale, Musk i-ar fi sugerat să aducă salteaua ei de acasă pentru a o schimba pe a lui, care era găurită, în loc să cumpere una noua.

Grimes a povestit, de asemenea, că Musk nu ar da bani nici pe mâncare sau o locuință mai „potrivită” pentru un miliardar, unde să existe pază și firmă de securitate. Aceasta a dezvăluit că timp de 8 zile la rând au mâncat doar unt de arahide.

