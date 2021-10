Anamaria Prodan primește lovitură după lovitură! După ce a asistat la atacul furibund al amantei lui Laurențiu Reghecampf, care și-a făcut intrarea oficial în presă cu pozele de cuplu cu antrenorul Universității Craiova, acum impresara este atacată și de prima soție a lui Laurențiu Reghecampf. Mariana Pffeifer spune că impresara trăiește acum exact ce a trăit ea atunci când Anamaria Prodan i-a spart, practic, căsnicia, notează click.ro.

Mariana Pffeifer este de părere că tot ce se întâmplă este doar o lecție pentru impresară, pe care i-o servește Karma! „Consider că toate pornesc din Univers. Karma funcționează. În cazul lui Laurențiu, căsnicia s-a oprit după 13 ani de căsnicie, nu 15, așa cum se afirmă. Parcă totul este tras la indigo. Și atunci, ca și acum, Laurențiu a aflat că va deveni tată după șase luni de când ne separasem, rugându-mă să divorțez cât mai repede, întrucât cealaltă este gravidă. Și, într-adevăr, i-am acordat divorțul în două luni. L-am înțeles și l-am ajutat, pentru ca al doilea fiu al lui să-i poată purta numele. Am acceptat că totul se terminase și nu am încercat niciodată să-l despart. De altfel, eu m-am recăsătorit și mi-am găsit fericirea. Pe care o păstrez și azi. În ceea ce-l privește pe Laurențiu, reafirm că e numai decizia lui și consider că știe ce e mai bine pentru el”, a declarat Mariana Pfeiffer, pentru Cancan.ro, conform sursei citate.

