What’s Up a fost reținut de poliție, după ce actuala lui iubită a sunat la poliție, susținând că artistul este violent. El a opus rezistență atunci când polițiștii au venit să-l ducă la secție, iar în final au fost nevoiți să-l încătușeze. Fosta soție a artistului, Simina, a făcut primele declarații cu privire la acest subiect, potrivit click.ro

„Sunt un pic bulversată pentru că eu nu am reuşit să vorbesc cu Alice. Am încercat să-i sun, eu sunt o feministă convinsă, nu există nicio variantă prin care eu să n-o susţin pe ea dacă aşa ceva s-a întâmplat. Nu îi cunosc membrii familiei ca să pot să sun la cineva, nu vreau să spun nimic cert pentru că eu mai am nicio legătură cu subiectul. Mă bucur că nu mai fac parte din acest tablou mizer. Îmi creează nişte emoţii şi niște stări foarte urâte”, a declarat Simina, potrivit spynews.ro.

