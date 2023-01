Fostul adjunct al Inspectoratului Școlar Suceava, profesorul Ioan Puiu, nu își dorește să revină în funcția din care a fost eliberat în primăvara anului trecut. Într-o emisiune la Radio Top, profesorul a declarat: „Nu regret că am plecat din Inspectorat. Am fost 24 de ani acolo, multă vreme pe învățământul primar, unde alături de colegi, nu de unul singur, chiar am creat un sistem serios. La învățământul primar, lucrurile sunt așezate și am realizat lucruri bune atâta vreme cât am fost general adjunct. Am lăsat loc de bună ziua și mai sunt apelat de profesori și directori de școală pentru lămuriri în probleme tehnice”. Întrebat dacă mai este căutat de cineva de la Inspectorat, Ioan Puiu a răspuns: „De la Inspectorat nu. Nu știu ce se întâmplă cu agenda telefonică. Parcă deodată se șterg numerele. Una peste alta, nu îmi doresc să mă întorc la Inspectoratul Școlar. În conjunctura actuală, nu aș alege această cale”. Profesorul Puiu a fost inspector școlar general adjunct de la sfîrșitul anului 2019 și pînă în martie 2022. El activează acum la Liceul <Natanael> și la Colegiul Economic <Dimitrie Cantemir>.