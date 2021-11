Fostul arhitect șef al Constanței vrea să pună umărul la dezvoltarea urbanistică a orașului Vicovu de Sus, în special pe zona de agrement. Primarul din Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, a declarat că a avut deja o discuție au arhitecul, care i-a transmis că îi place zona acestui oraș. „Am avut plăcerea să-l am aici pe fostul arhitect șef al orașului Constanța. Întâmplător a venit pe aici într-o vizită la Putna și a ajuns și la primărie. Am doiscutat cu el, i-a plăcut foarte mult zona și i-am spus că momentan orașul nu are foarte multe construcții. Iar el a spus: domnu primar de asta mie îmi place, că nu e construit și că putem face lucruri frumoase. Și a spus că va veni cu câteva proeicte foarte bune, pe care mi le-a și explicat, în special pe agrement”, a spus Vasile Iliuț. El a precizat că i-au plăcut proiectele pe care fostul arhitect al Constanței i le-a prezentat și și-a exprimat convingerea că acestea vor putea deveni realitate.

