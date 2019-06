Fostul cinematograf ”Doina” din municipiul Fălticeni va fi reabilitat, modernizat și repus în funcțiune, a anunțat primarul Gheorghe Cătălin Coman. El a declarat că investiția estimată la 5 milioane de lei va fi finanțată prin Compania Națională de Investiții (CNI) precizând că proiectul care a trecut de prima etapă avizarea și finanțarea a ajuns la Ministerul Dezvoltării pentru a parcuge și celelalte etape. ”Reamintesc faptul că cinematograful ”Doina” din Fălticeni a fost readus în patrimoniul Consiliului Local în domeniul public al municipiului după 3 ani de procese cu RADEF. Am considerat un gest de normalitate deoarece cinematograful ”Doina” a aparținut dintotdeauna fălticenenilor. A fost înstrăinat prin metode mai mult sau mai puțin transparente la nivelul anilor 90 și un gest de normalitate a fost readucerea lui în proprietatea fălticenenilor pentru că ei sunt proprietarii firești ai cinematografului”, a subliniat Coman.

Cinematograful va dispune de 2-3 săli de proiecție dar și de o sală de evenimente cultural artistice

El a arătat că în momentul preluării cinematograful era în paragină. ”Din păcate în momentul preluării starea cinematografului era total improprie. Tot ce a fost posibil de furat și de distrus s-a întâmplat din păcate. Când am intrat în interior am constatat că inclusiv cablurile din perete, inclusiv ușile, scaunele, parchetul totul era distrus, deteriorat. Nu mai era decât o grămadă imensă de gunoi. Am curățat zona împreună cu angajații serviciului de salubritate din Primărie și nu am stat mult pe gânduri și am depus acest proiect la CNI. Fălticeneneii m-au întrebat care va fi destinația ce vom face acolo. Va fi din nou cinematograf cu o structură modernă”, a spus primarul. El a explicat că cinematograful va dispune de 2-3 săli de proiecție dar și de o sală de evenimente cultural artistice. Coman a menționat că odată cu clădirea cinematografului Primăria a preluat și terenul din jur unde vor fi amenajate locuri de parcare. ”Mulți cetățeni m-au întrebat de ce terenul din jurul cinematografului arată rău și le răspund: pentru că nu a fost în proprietatea municipiului. L-am preluat odată cu clădirea”, a precizat primarul. El a subliniat că din fericire starea clădirii este bună și că nu vor fi necesari foarte mulți bani pentru consolidare.

Un mare avantaj, a mai spus primarul, este faptul că cinematograful e conectat la rețelele de utilități. ”Ne bucură faptul că am început cu dreptul și îi asigur pe fălticeneni că vom face toate eforturile pentru ca în cel mai scurt timp să parcurgem toate etapele iar Fălticeniul să aibă un cinematograf modern cu mai multe săli”, a conchis Cătălin Coman.