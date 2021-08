Fostul deputat de Suceava, Alexandru Băișanu, a fost reținut 24 de ore fiind bănuit de săvârșirea infracțiunii de șantaj. Potrivit unui comunicat oficial, în cursul acestei zile, polițiștii Secției de Poliție Rurală Ipotești, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecătoria Suceava au efectuat 3 percheziții domiciliare pentru documentarea activității infracționale și asigurarea materialului probator intr-o cauza penală in care Alexandru Băișanu, în vârstă de 53 de ani, este bănuit de săvârșirea infracțiunii de șantaj.

În urma efectuării perchezițiilor au fost ridicate inscrisuri, dispozitive de stocare a datelor electronice și dispozitive de comunicare la distanta și alte dispozitive electronice care interesează cauza și a fost pus în executare un mandat de aducere pe numele bărbatului de 53 de ani

După administrarea probatoriului și audierea persoanei organele de cercetare ale poliției judiciare din cadrul Secției de Poliție Rurală Ipotești au dispus masura reținerii pentru 24 de ore fața de bărbatul de 53 de ani, acesta fiind introdus în arestul IPJ Suceava.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz urmând a se dispune procedural prin unitatea de parchet competentă.