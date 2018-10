Fostul deputat PDL-PNL Dan Gabriel Gospodaru revine in viata publica. Deliberativul judetean intrunit luni in sedinta ordinara l-a desemnat cu unanimitate de voturi, 34, membru in Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica. Asta la propunerea presedintelui Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur.