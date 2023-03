Tribunalul Bucureşti a dispus încetarea procesului penal împotriva fostului europarlamentar PDL, suceveanul Petru-Constantin Luhan, acuzat că şi-a decontat ilegal cheltuieli de transport pentru deplasările către Strasbourg sau Bruxelles. Judecătorii au constatat că faptele s-au prescris. Potrivit anchetatorilor, în perioada 17 martie 2010 – 6 martie 2012, Petru Luhan, în calitatea de europarlamentar, a depus la Parlamentul European 37 de cereri false prin care a solicitat rambursarea unor cheltuieli de transport în valoare de peste 50.000 de euro. Petru Luhan a fost administrator public al județului Suceava vreme de aproximativ un an, începînd cu toamna anului 2008, în primul mandat de președinte al Consiliului Județean exercitat de liderul PDL de-atunci, Gheorghe Flutur. Petru Luhan a fost europarlamentar din partea PDL între anii 2009 și 2014.

