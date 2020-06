Fostul Guvern social democrat a fost criticat de actualul ministru liberal al transporturilor, Lucian Bode, că nu a avut grijă de drumurile naționale din județul Suceava. Bode a declarat astăzi la Suceava că în acest an Guvernul PNL a alocat pentru întreținerea drumurilor naționale din județul Suceava echivalentul ultimilor trei ani la un loc. ”Tot vorbim de grija pe care o aveau cei dinaintea noastră pentru Bucovina, pentru Moldova, pentru drumurile de aici. A fost o miniciună și vă spun clar nu poți să spui că ești preocupat de drumurile din Moldova când tu aloci pentru Suceava spee exemplu într-un an bani pentru reabilitarea câtorva kilometri de drum național. Noi în acest an am alocat resurse financiare la capitolul întrețineri echivalentul ultimilor trei ani la un loc. Vorbim de circa 78 de kilometri de drum național, modernizare prin turnare de covor bituminos, respectiv reciclare. Vrobim de Podu Coșnei-Vatra Dornei, Pojorâta-Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului-Ilișești- Șcheia, Dănila câteva din tronsoanele

de drum național pe care s-a lucrat în acest an. Sigur sunt multe alte obiective despre care am putea vorbi și pe infrastructură feroviară și aeroportuară”, a spus Bode.