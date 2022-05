Fostul prefect Florin Sinescu a fost numir în funcția de subprefect al județului Suceava. Potrivit unor surse politice, Guvernul a adoptat în ședința de astăzi hotărârea prin care Florin Sinescu a fost numit în această funcție. În aceeși ședința Guvernul a adoptat și hotărârea privind eliberarea din funcție a actualului subprefect Alexandru Salup. Cele două hotărâri urmează să fie publicate în Monitorul Oficial.

Florin Sinescu a ocupat funcția de prefect al județului Suceava în perioada 11 mai 2012 – 25 martie 2015. Ulterior el a ocupat postul de șef serviciu ocupându-se de coordonarea activității Serviciului Dezvoltare Economică, Servicii Publice și Situații de Urgență.