Fostul prefect Florin Sinescu îi acuză pe cei de la CFR Călători de ”nesimţire, bătaie de joc şi dezinteres” în urma unei experiențe negative pe care a avut-o recent. Sinescu a relatat pe pagina sa de socializare cum a încercat să cumpere online două bilete la trenul de Mangalia și ce probleme a întâmpinat. ”Am fost rugat de o rudă să cumpăr două bilete la trenul de Mangalia, pentru data de 19 iulie a.c. Am intrat pe site-ul CFR Călători, şi din păcate, am constatat că nu pot fi achiziționate online, bilete pentru cei care deţin permis de călătorie (fost lucrător CFR) şi elevi. În concluzie, conform indicaţiilor de pe site, biletele se pot elibera doar cu 30 de zile înaintea călătoriei, respectiv pentru data de 19 iulie, începând cu data de 20 iunie. Numărul solicitărilor fiind foarte mare în perioada verii, m-am deplasat la ora 23.50, pe 19 iunie la Gara Burdujeni, urmând ca, după ora 00 a zilei de 20 iunie, să pot cumpăra cele două bilete. Am fost întâmpinat de “personalul auxiliar” al gării, o persoană mi-a cerut o ţigară, iar alta m-a pus la curent cu noutăţile din gară. Era vorba despre o persoană (prietenă cu Bachus), care a fost recuperată de trei ori, dintre liniile de cale ferată. În fine, se face ora 00 şi pornesc încrezător către casa de bilete. Solicit cele două bilete, prezentând documentele, dar surpriză, doamna de la ghişeu îmi explică, că nu se mai eliberează bilete pentru un interval de 30 de zile, acesta fiind redus la doar 20 de zile. Explic că pe site este prevăzut acest interval de 30 zile pentru achiziţionarea biletelor, dar din păcate constat că nu le pot cumpăra. Ajung acasă şi îmi calculez, următoarea deplasare la gară, 29 iunie, pentru dus şi 6 iulie pentru întors de la Mangalia”, a povestit fostul prefect.

După această experiență Florin Sinescu a tras niște concluzii. ”De 30 de ani această Companie nu a reuşit să-şi digitalizeze serviciile. Să nu ai posibilitatea să achiziţionezi bilete online, indiferent de solicitant? Care este scopul ca trenul de Mangalia, să aibă vagoane clasa I şi a-II-a, când toţi cei care circulă cu acest tren, solicită în mare parte cuşetă, deoarece destinaţia lor este litoralul românesc. Cum poţi să oferi bilete doar cu 20 de zile înaintea călătoriei, când ai un mers al trenurilor aprobat. La avion spre exemplu, o rută (întâmplătoare) de pe Aeroportul din Suceava, îţi oferă posibilitatea achiziţionării biletului până în iunie 2022(foto 2). Trist, să constaţi că avem după 30 de ani, aceleaşi vagoane mizerabile (nici măcar spălate, că nu se pune problema dezinfectării în contextul epidemiologic actual), că avem o infrastructură feroviară care nu permite trenului o viteză medie mai mare de 60 km/h, în concluzie, un serviciu care nu îţi oferă concomitent siguranţă şi calitate, deci nu poate deveni o alternativă pentru transportul auto. În concluzie, cei care lucrează în cea de-a doua Armată a Ţării (aşa cum le place să spună), au înţeles că atât timp cât există monopol, nu are sens să gândească o strategie de dezvoltare. De 30 de ani asistăm la o degradare totală a acestui serviciu public de interes național”.