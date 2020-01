Fostul prefect Florin Sinescu va candida pentru Primăria Suceava din partea Pro România, la alegerile locale de anul acesta. Anunțul a fost făcut astăzi, în cadrul unei conferințe de presă susținută de liderul Pro România Suceava, deputatul Cătălin Nechifor, alături de Florin Sinescu.

Cătălin Nechifor l-a prezentat în mod oficial pe Florin Sinescu ca și candidatul Pro România pentru funcția de primar al Sucevei, el subliniind că acesta are toate șansele să îl învingă pe actualul primar Ion Lungu. „Ne leagă o prietenie foarte puternică, o colaborare dusă pe multe planuri de activitate și ne leagă foarte multe provocări. Iar după câțiva ani suntem în situația de a ne regăsi, pentru că eu voi candida pentru președinția Consiliului Județean iar Florin Sinescu pentru Primăria Suceava. Consider că avem o notorietate importantă împreună și suntem destul de bine cunoscuți. De prea multe ori la nivel de județ și municipiu nu a existat echipă. Sunt 16 ani de mandat Ion Lungu și lucrurile nu s-au schimbat foarte mult”, a spus Nechifor. El a adăugat că Pro România vine în fața alegătorilor din municipiul Suceava cu o oferă foarte serioasă, cu un candidat care are toate șansele să câștige în competiția cu Ion Lungu. „Florin Sinescu va fi un primar care vine cu dezvoltare, viziune, echilibru și parteneriat. Cred sincer că Florin Sinescu este primarul de care Suceava are nevoie, pentru că poate să arate că după 16 ani este nevoie de un suflu proaspăt, de proiecte și de echilibru. Și ne-am propus, față de alte formațiuni politice, să avem o abordare cât se poate de corectă. Nu veți auzi de Ion Lungu în plan personal sau despre familia unora sau altora. Vom veni cu un plan concret și veți vedea că Pro Rom va furniza proiecte importante. Vom arăta ce s-a greșit în plan administrativ, dar civilizat. Plecăm de la premiza că bătălia se dă între patru partide: PNL, cu prima șansă, PSD, Pro România și USR. Și cred că la Pro România lucrurile vor fi în regulă, lucru demonstrat și de faptul că azi lansăm oficial candidatul de primar, în persoana lui Florin Sinescu”, a mai declarat liderul Pro România Suceava.

Florin Sinescu: Este nevoie de o altă viziune pentru dezvoltarea economică a Sucevei

La rândul său, Florin Sinescu a declarat că îl bucură faptului că s-a alăturat proiectului Pro România, alături de Victor Ponta și Cătălin Nechifor. Florin Sinescu a arătat că atunci când a fost prefect al județului Suceava a avut o colaborare foarte bună cu cei doi, când Cătălin Nechifor era președinte al Consiliului Județean Suceava, iar Victor Ponta era premierul României.

Sinescu a spus că va veni în fața sucevenilor cu o altă viziune pentru dezvoltarea Sucevei. „Cu experiența de peste 25 de ani de administrație, în Consiliul Județean și Prefectură, pot veni cu o altă viziune în ce privește dezvoltarea Sucevei. După 16 ani de administrație Ion Lungu cred că Suceava e un oraș fără viață, fără dezvoltare economică și fără viitor. Este nevoie de o altă viziune de dezvoltare economică. Suceava, în 16 ani, a acut ca venituri peste un miliard de euro, o sumă importantă care nu se regăsește în nevoile suceveanului. Din acest motiv consider că este nevoie de un plan bine stabilit, o strategie foarte clară pentru ca aceste nevoi să fie satisfăcute în perioada următoare”, a declarat Florin Sinescu. El a arătat că viziunea sa de dezvoltare a Sucevei este legată de patru piloni principali. Sinescu a declarat că primul și cel mai important pilon este legat de zona metropolitană a Sucevei. „Această soluție e sugerată de suceveni, de acum 15 ani, când încet-încet au început să se mute către localitățile limitrofe. Nu s-a înțeles că avem un oraș supraaglomerat și că e nevoie să ne dezvoltăm pe această zonă metropolitană. Să facem proiecte în comun cu toate localitățile din apropiere. Și un prim proiect ar fi să înființăm o societate de transport public metropolitan. O altă chestiune care nu a fost abordată este cea a exodului de forță de muncă din Suceava. Avem o universitate, dar din păcate locuri de muncă pe profesiile pe care sunt pregătiți studenții nu există. Și un parc industrial trebuie gândit pe această zonă metropolitană”, a afirmat Florin Sinescu.

El a adăugat că o altă problemă care trebuie rezolvată este accesul sucevenilor la utilități. „Sunt foarte multe străzi de pământ, balastate, nu avem apă potabilă sau gaze naturale, motiv pentru care trebuie gândit un program amplu, iar într-un termen rezonabil să oferim această calitate a vieții pentru fiecare sucevean”, consideră Sinescu.

Candidatul Pro România pentru Primăria Suceava a mai declarat că în Suceava au fost făcute multe investiții care de multe ori nu au ajutat la nimic. „E nevoie de o transparență decizională în ce privește actul administrativ. Am intenția de a înființa câteva colective consultative din care să facă parte atât persoane vârstnice, oameni de afaceri, reprezentanți ai ONG-urilor, dar și adolescenți, pentru a ne consulta cu privire la cum vede fiecare dezvoltarea municipiului”, a spus Sinescu.