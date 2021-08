Fostul prefect, actualul deputat PSD Mirela Adomnicăi, îi explică actualului prefect USR-PLUS, Iulian Cimpoeșu, cum se fac verificările în școli înainte de începerea anului școlar. Mirela Adomnicăi a spus că a văzut un comunicat de presă al prefectului județului Suceava, care a făcut un apel către primarii și managerii de școli să se implice în pregătirea anului școlar viitor, prin verificarea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească unitățile de învățământ. „În primul rând vreau să subliniez că practica până în anul 2020 a fost verificarea în teren cu echipe mixte stabilite prin ordin al prefectului cu reprezentanți din partea DSP, ISU, Prefectură, care verificau unitățile de învățământ și centralizau problemele, care aveau termen de remediere după care erau monitorizate în acest sens. Putem înțelege eventual un context de stare de alertă care să nu permită deplasarea unor comisii în teren. Dar pe de altă parte, verificarea îndeplinirii acestor condiții trebuie să o facă în mod obiectiv instituțiile care au competențe de verificare. De aceea solicit prefectului să-și însușească obligațiile care îi revin referitor și la acest aspect, monitorizarea pregătirii începerii anului școlar și să dispună trimiterea reprezentanților acestor instituții în teren care împreună cu reprezentanții administrației publice locale și managerii școlilor să constate dacă sunt deficiențe și dacă mai pot fi remediate până la începerea anului școlar. Să constate dacă sunt îndeplinite condițiile pentru începerea anului școlar cu prezența fizică a copiilor în școli așa cum își dorește ministrul educației”, a precizat Mirela Adomnicăi. Ea a spus că având în vedere că mai sunt aproape șase săptămâni până la începerea noului an, aceste probleme ar trebui remediate, „astfel încât după un an școlar ratat 2020 – 2021, cu învățământ online, cu lipsurile acumulate în acest an școlar să putem începe și să avem 2021 – 2022 un an școlar cu prezența fizică în școală a copiilor și cu recuperarea acestor lipsuri”.