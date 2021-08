Mulți se întreabă poate ce mai face fostul președinte al Consiliului Județean, Cătălin Ioan Nechifor. Face bine. După terminarea mandatului s-a angajat ca senior advisor la Public Affair Solutions, o firmă din București. Astăzi s-a aflat cu treabă și prin Suceava. El a participat la o întâlnire cu reprezentanții Polului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale care a avut loc în Sala Unirii din curtea interioară a Palatului Administrativ la care au fost prezenți subprefectul județului Daniel Prorociuc, primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, secretarul general al județului, Petru Tanasă, directorul general PAID, Nicoleta Radu, directorul de dezvoltare PAID, Cosmin Tudor.

