Fostul primar de Rădăuți, Nistor Tătar, este acuzat de Agenția Națională de Integritate de conflict de interese administrativ. Potrivit ANI, în timpul mandatului, Nistor Tătar a încheiat un contract de lucrări cu o societate comercială la care era angajat cu un contract individual de muncă (n.r. Servicii Comunale Rădăuți), suspendat pe durata exercitării funcției de primar. Astfel, el a produs foloase materiale pentru sine, respectiv asigurarea creșterii cifrei de afaceri și a profitului firmei. Ulterior încetării mandatului de primar, Nistor Tătar și-a reluat activitatea în cadrul acelei societăți și a fost încadrat într-o funcție mai bine plătită. De asemenea, Agenția Națională de Integritate a sesizat Camera de Conturi Suceava cu privire la identificarea elementelor de încălcare a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale referitoare la modul de utilizare a resurselor bugetare ale Primăriei Rădăuți. Asta, întrucât, în calitate de primar și ordonator principal de credite, Nistor Tătar a încheiat un contract de lucrări cu valoarea totală de aproximativ 410.000 de lei, fără să existe în bugetul primăriei prevederi bugetare pentru acea investiție.

Tătar: ”Nu am încălcat nici o prevedere legală”

În replică, Nistor Tătar susține că nu a primit nici o hârtie din partea ANI și cataloghează acuzațiile care i se aduc drept ridicole. ”Nu am încălcat nici o prevedere legală. În contractul semnat privind executarea lucrărilor se stipula că se vor executa doar pe bază de notă de comandă, iar eu nu am dat nici o astfel de notă cât timp am fost la conducerea Primăriei Rădăuți. Cât privește contractul cu SC Servicii Comunale SA, nu am avut de câștigat nimic personal. Voi face o plângere în instanță și nu am nici o emoție, pentru că știu că nu am încălcat legea”, a declarat fostul primar de Rădăuți.