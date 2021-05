Fostul șef al al Serviciului Permise și Înmatriculări Auto Suceava, comisarul-șef Radu-Ionuț Obreja, a fost eliberat din arest preventiv unde a stat aproape 6 luni după ce magistrații de la Curtea de Apel Suceava, au admis astăzi contestația depusă de avocații săi. El va fi cercetat în continuare sub control judiciar și are interdicția de a părăsi România. Obreja este acuzat că ar fi încasat sume de bani cuprinse între câteva sute și câteva mii de euro de persoană pentru a-i ajuta pe unii candidați să promoveze examenul pentru obținerea permisului de conducere. În acest dosar au fost puse sub acuzare mai multe persoane, angajați ai Serviciului Permise și Înmatriculări, instructori auto, dar și candidați.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating