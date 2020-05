Fostul senator de Suceava, Constantin Gheorghe, susține că între 15 și 17 mai nu au existat restricții pentru limitarea epidemiei de coronavirus, din cauza aparatului tehnic al Guvernului. Asta, pentru că a trimis prea tîrziu la Parlament legea stării de alertă. Întrebat prin telefon, la Radio Top, dacă întîrzierea a fost provocată de aparatul tehnic al Guvernului, fostul senator a răspuns: „Bineînțeles. Și dacă ați ști ce aparat tehnic are Guvernul…vă speriați… Stufos, foarte stufos…Sînt atîția care taie frunze la cîini… Vă dați seama, cît am fost în politică am avut contacte dese cu ministerele. Și erau acolo la tăietori de frunze la cîini, de nu vă pot spune…Aparatul cred că a mai înflorit între timp, pentru că există acele sinecuri, care odată cu schimbarea politică trebuiesc respectate”. Constantin Gheorghe a mai spus: „Cei care trebuie să facă lucrurile respectînd procedurile parlamentare, cum ar fi Guvernul și Parlamentul, trebuiau să ia toate măsurile, ca să nu apară această perioadă de confuzie, aceste trei zile, weekend-ul care tocmai a trecut a generat foarte multe confuzii. Și cu regret spun că nu e treaba omului de rînd să știe, pentru că nu poate să facă nimic. E treaba celor care conduc țara asta”.