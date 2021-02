Fosta vedetă porno Jenna Jameson este a cincea femeie care îl acuză pe Marilyn Manson de abuz, deși recunoaște că, spre deosebire de celelalte partenere ale starului, ea a ales să pună capăt repede relației.

Jenna Jameson (46 de ani), cunoscută drept „Regina Porno” în perioada ei de glorie, a declarat că lui Marilyn Manson (52 de ani) îi plăcea s-o muște în timpul actului sexual, iar de cateva ori i-a spus că își imaginează cum o arde de vie, potrivit click.ro.

Într-un interviu pe care Jenna Jameson l-a acordat publicației Daily Mail, fostă actriță porno dezvăluie detalii cutremurătoare despre experiența traumatizantă pe care a trăit-o alături de Marilyn Manson. Totul s-a întâmplat în anul1997, mai notează sursa citată. „Relația noastră a fost ciudată”, povestește Jameson, care acum este mamă și are 46 de ani. „Nu am ieșit cu el multă vreme. Am spus stop în momentul în care mi-a spus cu nonșalanță că-și imaginează cum mă arde de vie. În ceea ce privește sexul, îi plăcea să mă muște foarte tare. A fost prea mult pentru mine”. Ea a adăugat că, deși nimic nu s-a întâmplat fără consimțământul ei, experiența trăită a fost cel puțin tulburătoare. „Îmi vorbea violent și vulgar, iar vânătăile provocate de mușcături nu erau deloc distractive”. Moment în care femeia s-a decis să-l părăsească. „Manson nu a părut deloc afectat de despărțire, dimpotrivă. A mers înainte și și-a găsit alte femei”, a mai spus ea.

