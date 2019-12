Fostul viceprimar al municipiului Rădăuţi, Bogdan Loghin, a accidentat mortal o fată de 15 ani. Accidentul a avut loc astăzi, pe DN 17 A, în comuna Suceviţa. Bogdan Loghin se afla la volanul unei autoutilitare. Potrivit primelor informaţii fata de 15 ani a sărit brusc în faţa maşinii, Bogdan Loghin neputând să evite impactul. Adolescenta a transportată cu o ambulanţă la spitalul din Rădăuţi, însă medicii nu au mai putut să facă nimic pentru a-i salva viaţa.

, 4.7 out of 10 based on 3 ratings