Fostul viceprimar PSD al municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, se află cu un pas în PNL. Lolghin a participat joi seară la Gala de Excelență aTinerilor Liberali care s-a desfășurat în sala mică a Casei de Cultură din Suceava unde a fost premiat de către președintele organizației județene a PNL, Gheorghe Flutur cu diploma pentru curaj. ”O surpriză în această seară este un tânăr care azi nu este încă în PNL dar un om care a avut curaj să spună verde în față. Fostul viceprimar dat afară pentru delict de opinie de dreapta”, l-a descris Flutur pe Bogdan Loghin.

În cuvântul său Bogdan Loghin a mulțumit pentru invitație și pentru premiu și le-a spus tinerilor liberali că au șansa extraordinară ”că ați nimerit din prima într-un partid în care liderii se uită asupra dumneavoastră”. ”Îmi aduc aminte emoțiile pe care le-am trăit în momentul în care la 34 de ani când mi-am băgat capul în ceva în care a fost foarte greu și anume de a debloca municipiul Rădăuți care la acea dată nu avea primar, consiliu local, secretar. Nu mi-a fost ușor dar cu dezinvoltura tânărului și dorința de a face bine orașului m-am băgat și am reușit să deblochez cu ajutorul funcționarilor din Primărie. Am așteptat de la PSD să se întoarcă măcar jumătate din ceea ce am oferit și am oferit stres, am oferit lipsa atenției către familie. De la inițiative lăudabile spuse de către alții nu de către mine s-a ajuns la momente în care în momentul în care am vrut să termin de scris și strofa a doua din poezia ”La Bucovina” a lui Eminescu în Piața Garoafelor din Rădăuți să mi se trimită semnale că nu știu dacă aveam semnată protecția muncii. Doar pentru a nu apărea pe sticlă.

Mă uit la domnul deputat Mihalescul că are o echipă fantastică la Rădăuți. Știu că și în Suceava e la fel și mă bucur că aici alături de dumneavoastră aveți în față foarte mulți lideri care trebuie luați în seamă, care au realizat ceva în viața lor. Mă uit la Robert Sighiartău care a venit cu o inițiativă fantastică în Parlament”, a spus Loghin.

El a dezvăluit faptul că în primul tur la prezidențiale a votat cu candidatul susținut de PNL, Klaus Iohannis pentru că nu poți să ieși în lume cu cineva care se joacă în mediocritate”. ”Iohannis nu cred că ne-a dezamăgit niciodată prin felul lui de a pune problema, prin felul lui de a discuta la cel mai înalt nivel. De aceea vă spun că și în al doilea tur de scrutin voi ajuta foarte mult PNL prin puterea pe care o mai am încă la Rădăuți în Consiliul Local și în municipiu pentru a aduce un procent remarcabil”, a încheiat Loghin.