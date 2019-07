La sfârşitul săptămânii trecute, o selecţionată a Asociaţiei Judeţene de Fotbal Suceava, formată din fotbalişti care evoluează în Liga a IV-a, a participat, la Bruxelles, la un turneu internaţional de fotbal al minorităţilor. Invitaţia la această competiţie a venit din partea lui Dan Fodor, care s-a născut în Bosanci, dar este stabilit de mai mult timp în Belgia. Acesta este un mare iubitor al fotbalului şi împreună cu mai mulţi prieteni din România a format echipa FC România Bruxelles, care activează în campionatul de amatori din Belgia.

Sucevenii au reuşit să câştige toate cele trei meciuri din turneu şi să-şi adjudece trofeul pus în joc la această competiţie organizată de românii stabiliţi în Belgia. Au fost patru echipe şi s-a jucat fiecare cu fiecare, în primul meci sucevenii trecând cu 7–1 de echipa Coyakin Boitsfort, formată din jucători ce provin din Congo, Burkina Faso şi Nigeria. În meciul doi, selecţionata AJF Suceava a trecut cu 5–0 de Academy Champion, jucători din Belgia, migranţi din Siria şi Etiopia, iar în final, sucevenii s-au impus tot cu 5–0 în meciul cu românii de la FC România Bruxelles.

Am avut cel mai valoros lot de jucători la acest turneu, şi asta s-a văzut în teren. Mă bucur c-am reuşit să reprezentăm cu cinste judeţul Suceava, să câştigăm acest trofeu, şi pentru c-am reuşit să onorăm această invitaţie a acestor români inimoşi ce trăiesc în Belgia şi le mulţumim, în special bosânceanului Dan Fodor, cel ce a organizat toată acţiunea. Din păcate, am avut şi un moment mai neplăcut, şi anume ni s-a spart autocarul şi ni s-au furat materialele sportive, dar am trecut peste şi am jucat finala cu cele 12 tricouri folosite la ultimul meci, cele pe care hoţii nu le-au luat. În încheiere, aş dori să mulţumesc tuturor celor care ne-au ajutat să ne putem deplasa la această acţiune, şi-i amintesc aici pe partenerii noştri Avastar, Railex, Inter Conti şi Ramiro”, a declarat Ciprian Anton, preşedintele AJF Suceava.

Selecţionata Asociaţiei Judeţene de Fotbal Suceava a fost alcătuită din următorii jucători: Lucian Bejinariu (Zimbrul Siret), Ionuţ Bicleanu (Viitorul Liteni) – portari; Constantin Ferariu, Andrei Ciobanu (ambii de la Siretul Dolhasca), Alexandru Dragomir, Mihăiţă Gheorghiţă (ambii de la Viitorul Vereşti), Răzvan Bîgu (Moldova Drăguşeni), Cătălin Solcan, Andrei Netea (ambii de la Viitorul Liteni), Ciprian Ieşean, Vasile Ilişoi (ambii de la Juniorul Suceava), Cătălin Vasiliu, Ionuţ Gheorghe, Adrian Ungureanu (toţi de la Şomuzul Preuteşti), Iulian Sulshi (Sporting Poieni Solca) – jucători de câmp. Selecţionata Asociaţiei Judeţene de Fotbal Suceava a fost antrenată de Bogdan Grosu şi Demis Maranda.