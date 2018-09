LPS Suceava a reușit o nouă performanță pe plan național cu grupa de copii născuți în 2007. După ce în urmă cu trei săptămâni reușea să câștige un important turneu organizat la Focșani, trupa antrenată de Andrei Ițco a urcat pe podium și la Târgu Mureș, unde a ocupat locul 2 la E.ON Kinder Cup.

Formația suceveană a câștigat grupa din care a facut parte cu maximum de puncte și fără gol primit, după victoriile cu Torpi Târgu Mureș (scor 14-0), Benfica București (7-0), Tampa Kids Brașov (5-0) și FC Odorheiu Secuiesc (11-0). După ce a trecut în semifinale de News Stars București, cu 3-0, LPS Suceava a dat în finală peste Luceafărul Cluj, în fața căreia a pierdut cu 0-2.

Pe lângă medaliile de argint, echipa suceveană și-a adjudecat și unul dintre premiile individuale prin Luca Gavrilovici, desemnat golgheterul turneului.

“Am avut parte din nou de un turneu reușit, atât din punct de vedere al rezultatelor, dar mai ales prin prisma jocului prestat, un joc apreciat de toata lumea prezentă la teren. Atât adversarii noștri, cât și organizatorii competiției au recunoscut că suntem una dintre cele mai bune echipe din țară la această categorie de vârstă. Am reușit să marcăm 40 de goluri până în finală, unde, după ce am ratat câteva ocazii clare, am cedat în ultimele opt minute de joc. Vreau să-i felicit pe acești copii minunați pentru joc și modul de prezentare la acest turneu. Mulțumim organizatorilor pentru toate condițiile oferite, și, nu în ultimul rând, mulțumim celei mai frumoase galerii care a fost alături de noi„, a declarat antrenorul grupei de 2007 de la LPS Suceava, Andrei Ițco.

LPS Suceava a mizat la turneul de la Târgu Mureș pe următorul lot de jucători: Claudiu David, David Isac, Ștefan Recolciuc, Iustin Panciuc, Fabian Găină, Mihai Sava, Victor Babașcu, Ștefan Petraru, Rareș Ștefănoaia, Augustin Găină, Andrei Târnoschi, Matei Manolache, Sebastian Burlacu și Luca Gavrilovici.