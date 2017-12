Cupa “Moş Crăciun” se pregăteşte de startul ediţiei a XI-a. Organizată de clubul local ACS Juniorul Suceava, în parteneriat cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal Suceava şi Federaţia Română de Fotbal, întrecerea din acest an se adresează copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 si 11 ani şi va aduna în municipiul Suceava peste 1.000 de participanţi. Ca noutate, datorită numărului mare de echipe înscrise, organizatorii au luat decizia ca ediţia din acest an a Cupei “Moş Crăciun” să se desfăşoare pe parcursul a două weekenduri.

Astfel, turneele de la categoriile 2006, 2008 şi 2010 se vor desfăşura în perioada 15-17 decembrie, iar cele rezervate grupelor de 2007, 2009 şi 2011 în perioada 21-23 decembrie. Competiţia va debuta azi în trei locaţii diferite: balonul de la Universitate, terenul complexului Zamca şi sala Liceului cu Program Sportiv.

“Turneul este într-o continuă creştere, motiv pentru care am decis ca ediţia din acest an să se desfăşoare pe parcursul mai multor zile. Aşteptăm peste 1.000 de copii de la 80 echipe din România şi Republica Moldova”, a precizat managerul turneului, Ciprian Anton.

Categoria 2006:

Grupa A:

Juniorul Suceava

Foresta Fălticeni

Drips Botoşani

FC Buiucani II

Grupa B:

LPS Suceava

Junior Câmpulung

Aerostar Bacău

Colţea Braşov

Grupa C:

FC Buiucani

Stejarul Cajvana

Play Bacău

Junior Botoşani

Categoria 2008:

Grupa A:

LPS Suceava

Edu Sporting Iaşi

CSM Paşcani

Artys Botoşani

Grupa B:

Foresta Fălticeni

Junior Botoşani

Junior Câmpulung

Voluntari Chişinău

Grupa C:

Luceafărul Bucovina

Profy Botoşani

Dorna Vatra Dornei

CSS Târgu Neamţ

Grupa D:

Juniorul Suceava

CSS Botoşani

Viitorul Bacău

Viitorul Dorohoi

Categoria 2010:

Grupa A:

LPS Suceava

Fav Kids II Bacău

CSS Rădăuţi

Luceafărul Bucovina II

Grupa B:

Fav Kids Bacău

Artys Botoşani

Luceafărul Bucovina

Kids Tâmpa Braşov

Grupa C:

Juniorul Suceava

Viitorul Bacău

Foresta Fălticeni

Sportul Chişinău

Grupa D:

Juniorul II Suceava

CN “Nicu Gane” Fălticeni

Juniorul Botoşani

LPS II Suceava