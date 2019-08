Foresta Suceava continuă să-și consolideze compartimentul defensiv în perspectiva viitorului sezon al Ligii a III-a, unul în care se vorbește tot mai serios de promovare pe Areni. “Galben-verzii” au reușit o nouă achiziție după ce au semnat în această săptămână un contract valabil pe un an de zile cu fălticeneanul Adrian Avramia, un fundaș central în vârstă de 27 de ani care a mai jucat de-a lungul carierei pentru CSMS Iași, CSU Craiova, Rapid București, Dynamo Brest (Belarus) și Irtysh (Kazahstan).

“Ne-am înțeles pe un an de zile cu Avrămia. Este un fotbalist de valoare, cu mare experiență, care la vârsta de 27 de ani mai are multe de realizat în fotbal. Sunt convins că are o dorință mare de a reveni cât mai repede pe teren și sunt sigur că ne poate ajuta să ne îndeplinim obiectivul trasat: promovarea în Liga a II-a”, a precizat președintele Forestei, Andrei Ciutac.

Adrian Avrămia este cel de-al noulea transfer realizat de Foresta în aceasta vară după portarul Ionuț Ailenei (Sporting Vaslui), fundașii Alexandru Ichim (Aerostar) și Dudu Druga (Aerostar), mijlocașii Vlad Stanescu (Bucovina Rădăuți), Andrei Cerlincă (Bucovina Rădăuți), Vasile Hagiu (Sporting Vaslui) și Auraș June (Sporting Vaslui) și atacantul Alex Marin (Știința Miroslava).