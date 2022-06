La finele săptămânii trecute, în aula Liceului cu Program Sportiv, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Asociației Județene de Fotbal Suceava. Cu acest prilej, s-au desfășurat alegerile pentru funcția de președinte al organizației și pentru Comitetul Executiv. Aflat singur în cursa pentru șefia AJF Suceava, Ciprian Anton, președintele în exercițiu, care a condus destinele fotbalului județean în ultimii opt ani, a primit un nou mandat în fruntea organizației, fiind ales în unanimitate de voturi. La ședință au participat reprezentanții a 40 din cele 45 de cluburi afiliate la Asociația Județeană de Fotbal.

În urma voturilor exprimate la alegeri Comitetul Executiv al AJF Suceava își va desfășura activitatea în următorii patru ani în următoarea componență: președinte – Ciprian Anton; vicepreședinți – Aurel Constantin și Iulian Darabă; reprezentant Liga a IV-a – Gheorghe Vicol; reprezentant Liga a V-a – Mihăiță Szekely; reprezentant sector juvenil – Mihai Eremia; președintele Comisiei Județene de Arbitri – Andrei Pișta; secretar general AJF – Gabriel Șuleru (fără drept de vot).