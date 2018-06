LPS Suceava a încheiat sezonul 2017/2018 între printre cele mai bune patru echipe din ţară la categoria juniori E (under 11). Trupa pregătită de Andrei Iţco a ratat calificarea în finala naţională, după ce a ocupa locul secund la turneul semifinal de la Cluj, acolo unde a bifat doua remize şi o înfrângere: 2-2 cu Atletico Arad şi 2-2 cu Luceafărul Cluj, respectiv 2-4 cu Cautis Steaua Sudului.

”Mă bucur că am reuşit să reprezentăm din nou cu succes Suceava şi zona Moldovei la aceasta categorie de vârstă. La fel ca şi în urmă cu doi ani, am fost singurul Liceu cu Program Sportiv din ţară ajuns la aceasta faza finală.

Îi felicit pe copii pentru rezultatele obţinute, pentru jocul prestat în teren, seriozitatea de care au dat dovadă şi pentru atitudinea avută în tot acest an competiţional, în urma căruia am meritat să ajungem din nou printre primele patru echipe din România. Dacă am fi avut şi puţină şansă în primele două jocuri de la turneul semifinal, poate altfel ar fi stat lucrurile. Una peste alta am avut parte de trei meciuri bune, în compania celor mai bune echipe din ţară, jocuri care, cu siguranţă, ne vor ajuta pe viitor. Nu pot să nu remarc că din lotul nostru au facut parte şi trei copii mai mici, doi dintre aceştia fiind născuţi în 2009 şi unul în 2008, dar aceştia au reuşit să se apropie cu succes de valoarea colegilor mai mari. Mulţumim conducerii liceului pentru tot sprijinul şi condiţiile oferite şi vreau să multumesc şi frumoasei galerii care a fost la înălţime”, a spus antrenorul Andrei Iţco.

LPS Suceava a mizat pe următorul lot de jucători: Claudiu David, David Isac, Ştefan Recolciuc, Iustin Panciuc, Fabian Găină, Mihai Sava, Victor Babaşcu, Ştefan Petraru, Rareş Ştefănoaia, Augustin Găină, Luca Gavrilovici, Andrei Târnoschi, Sebastian Burlacu, Vlad Murariu, Fabio Cucoş şi Matei Manolache.

Cautis Steaua Sudului şi Kids Tampa Braşov vor disputa în acest an finala Campionatului Naţional pentru juniori E.