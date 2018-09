A început campionatul judeţean al juniorilor Under 11. În prima rundă, ACS Juniorul Suceava s-a impus fără probleme pe terenul Forestei, cu 12-2. O misiune la fel de uşoară a avut şi LPS Suceava, care a trecut cu 11-2 de Stejarul Cajvana. Mult mai echilibrat a fost însă duelul dintre Bucovina Rădăuţi şi Luceafărul Bucovina Suceava, încheiat cu scorul de 3-2. Într-un alt joc din prima rundă, Foresta 2016 Fălticeni a dispus cu 5-1 de Junior Câmpulung Moldovenesc.

În altă ordine de idei, conducerea AJF Suceava a anunţat printr-un comunicat că, începând cu etapa a doua, antrenorii şi jucătorii echipelor adversare în campionatele judeţene Under 11 şi Under 13 au obligaţia să stea împreună pe toată durata meciului, pe aceeaşi bancă de rezerve.

„Încercăm să implementăm această regulă în premieră naţională. Până la urmă vorbim despre nişte copii, pe care trebuie să-i învăţăm de mici ce înseamnă respectul, iar adversitatea de pe teren nu trebuie să înlăture spiritul de fair-play şi nevoia de socializare. Prin noua regulă, sperăm să-i responsabilizăm mai mult pe antrenori şi părinţi. Aceştia pun de multe ori pe prim-plan rezultatele sportive obţinute cu orice preţ, neglijând alte aspecte mult mai importante în formarea jucătorilor. Următorul pas pe care-l avem în plan este acela de a nu mai contabiliza rezultatele la meciurile de copii, pentru a-i elibera pe aceştia de o presiune în plus la o vârstă atât de fragedă”, a declarat preşedintele Asociaţiei Judeţene de Fotbal, Ciprian Anton.