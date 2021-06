Juniorul Suceava a ratat incredibil calificarea la turneul final al Campionatului Național U17, după ce a pierdut la loviturile de departajare, cu scorul general de 8-9 (2-3, 4-4), pe terenul celor de LPS Târgu Mureș, într-un meci din cadrul sferturilor de finală ale competiției.

Echipa pregătită de Bogdan Pantea și Laurențiu Berezoschi a marcat de patru ori în timpul regulamentar prin Dimitrie Toader (2), Narcis Eminovici și Robert Gherasim.

Pe lângă LPS Târgu Mureș, la turneul final s-au mai calificat CSS Lugoj, Progresul Spartac și LPS Viitorul Pitești.