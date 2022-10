Vreme bună, teren bun, spectatori în tribune, toate condițiile la cote maxime pe stadionul ”Areni” la meciul din ultima rundă a turului seriei I a Ligii a III-a de fotbal dintre Foresta Suceava și Bucovina Rădăuți. Dacă în etapa precedentă echipa suceveană a ratat șansa să-și consolideze poziția de lideră a clasamnetului, pierzând la Miroslava, de această dată elevii antrenorului Dorin Goian nu au mai lăsat nimic la voia întâmplării.

Prima repriză a partidei dintre Foresta Suceava și Bucovina Rădăuți a fost săracă în ocazii de gol, totuși gazdele au fost tot timpul la cârma jocului. În partea secundă, atacurile sucevene au fost încununate cu golul marcat de Marius Filip în minutul 75.

Cea mai haioasă fază a meciului a avut loc în minutul 82 când după a pătrundere tipică a lui Chika, arbitrul a acordat penalty pentru Foresta Suceava. Căinari s-a îndreptat sigur pe el spre punctul cu var, dar a tras pe lângă poartă. Arbitrii au dictat repetarea loviturii de pedeapsă. A venit, tot sigur pe el, Chika Odoh. A executat slab și portarul rădăuțenilor a prins. Noroc de arbitrii că nu au mai decis repetarea penaltiului pentru că probabil se întuneca.

După acest episod, oaspeții au avut o lovitură liberă extrem de periculoasă, portarul Niga intervenind excelent. Așadar, cel puțin o navetă de bere pentru goalkeeper-ul sucevean de la coechipieri și bonus de la Căinari și Chika, pentru victoria Forestei în fața rădăuțenilor.

Se pare că din retur se vor mai juca încă șase meciuri, așa că Foresta Suceava are ocazia să-și mai treacă în cont trei puncte pentru că în etapa a X-a va juca tot acasă, cu Rapid Brodoc.

Rezultate consemnate în etapa a IX-a:

Viitorul Darabani – Știința Miroslava 0-2

Foresta Suceava – Bucovina Rădăuți 1-0

Șomuz Fălticeni – Dante Botoșani 1-2

CSM Bacău – Csizkszereda II 2-0

Ceahlăul Piatra Neamț – Rapid Brodoc 5-1

Clasament

1. Foresta Suceava 9 7 1 1 18-5 22

2. Dante Botoșani 9 5 1 3 13-12 16

3. Știința Miroslava 9 5 0 4 12-9 15

4. CSM Bacău 9 4 3 2 12-10 15

5. Ceahlăul P. Neamț 9 5 2 3 21-13 14

6. Șomuz Fălticeni 9 4 2 3 14-8 14

7. Bucovina Rădăuți 9 4 1 4 14-9 13

8. Rapid Brodoc 9 2 1 6 11-21 7

9. Csikszereda II 9 1 3 5 3-13 6

10. Viitorul Darabani 9 2 0 7 7-25 6