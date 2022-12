În ultima etapă din acest an, a XV-a a seriei I a Ligii a III-a de fotbal, Foresta Suceava a evoluat pe terenul celei de-a doua clasate, CSM Bacău. Formația pregătită de Dorin Goian și-a respectat blazonul și a terminat această primă parte a campionatului cu o foarte importantă remiză.

Sucevenii au deschis scorul în minutul 40 prin Daniel Muntean, în urma unei inspirate acțiuni personale, gazdele egalând imediat după pauză prin Jose Cozma. Scorul partied CSM Bacău – Foresta Suceava a fost așadar 1-1 și gruparea bucovineană a încheiat anul pe primul loc al clasamentului seriei I cu un avans de nouă puncte față de ocupanta locului secund.

Este momentul unei analize a parcursului echipei în acest sezon competițional și clipa în care trebuie hotărât obiectivul clar pentru acest campionat. Sinceri să fim, Foresta Suceava arată mai bine ca niciodată, are tonus, are pregătire fizică, are valoare și o ocazie, poate unică de a selupta pentru promovarea în Liga a II-a.

Într-un alt meci al etapei a XV-a, Bucovina Rădăuți s-a impus pe terenul celor de la Șomuz Fălticeni cu 3-1. În urma acestui rezultat, formația rădăuțeană a sărit pe locul II în clasament.

Rezultate înregistrate în etapa a XV-a:

CSM Bacău – Foresta Suceava 1-1

Șomuz Fălticeni – Bucovina Rădăuți 1-3

Viitorul Darabani – Rapid Brodoc 5-1

Dante Botolani – FC Miercurea Ciuc II 2-1

Ceahlăul Piatra Neamț – Știința Miroslava 2-1

Clasament

1. Foresta Suceava 15 12 2 1 32-6 38

2. Bucovina Rădăuți 15 9 2 4 31-15 29

3, CSM Bacău 15 8 5 2 26-15 29

4. Dante Botoșani 15 8 2 5 23-20 26

5. Ceahlăul P. Neamț 15 7 3 5 36-24 24

6. Știința Miroslava 15 7 1 7 19-18 22

7. Șomuz Fălticeni 15 5 3 7 19-18 18

8. Viitorul Darabani 15 4 0 11 14-37 12

9. Rapid Brodoc 15 3 1 11 17-38 10

10. Miercurea Ciuc II 15 1 3 11 4-29 6