Foresta Suceava va întâlni în etapa a VI-a a Ligii a III-a de fotbal o formație nou-promovată, Bradul Borca, meciul urmând să se dispute sâmbătă 17 octombrie de la ora 15.00. ”Nemțenii au dorit să programăm partida vineri, pentru ca și veteranul Onofraș să fie pe teren, dar am refuzat respectuos, pentru că am dorit ca noul antrenorul din Serbia să aibă timp să se acomodeze cu noua sa echipă” a spus președintele Forestei Suceava, Andrei Ciutac.

În orice caz, sucevenii vor să scoată maximum din ultimele meciuri de campionat pentru că au rămas în urmă, cumva. Interesant este faptul că Foresta Suceava nu își face probleme înaintea partidelor de la Borca, Botoșani sau Pașcani, ci se gândește la jocul cu Bucovina Rădăuți.

În aceeași rundă cu numărul șase Șomuz Fălticeni, liderul seriei, are ocazia să-și verifice potențialul cu Ceahlăul Piatra Neamț, grupare pe care o va reîntâlni și în Cupa României.

Bucovina Rădăuți este în ascensiune și, după rezultatele din ultimele runde, vrea puncte de la Botoșani.

Etapa a VI-a a seriei I programează meciurile:

Bradul Borca – Foresta Suceava

Șomuz Fălticeni – Ceahlăul Piatra Neamț

Hușana Huși – Știința Miroslava

Juniorul Vaslui – CSM Pașcani

Dante Botoșani – Bucovina Rădăuți