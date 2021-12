Foresta Suceava a intrat în vacanța de iarnă de pe locul second în clasamentul seriei I a Ligii a III-a de fotbal. După un început nesigur și bineînțeles, duelurile de top cu colegele de serie Bucovina Rădăuți și Șomuz Fălticeni, gruparea suceveană era în pasă proastă. Cel care a semnat revenirea la realitate a fost, neașteptat, fundașul central Karime Makongo. Probabil cel mai constant jucător al grupării galben – verde, a marcat în super-prelungirile de coșmar din partida de pe ”Areni” cu Ceahlăul Piatra Neamț. De atunci, Foresta Suceava a câștigat ultimele șase meciuri consecutive.

La final de an, Foresta Suceava are cea mai bună ofensivă din Seria I a Ligii a III-a, cu o medie de 1,73 goluri marcate per meci. Echipa antrenată de Ionuț Moșteanu a punctat de 26 de ori în primele 15 etape de campionat, principalii marcatorii fiind căpitanul Robert Martin și fundașul Karime Makongo, ambii cu câte cinci reușite personale.

Mai ”scădem”, fără intenție din meritele lui Robert Martin, care pe lângă golurile marcate din penalty, a ratat ocazii incredibile șI plusăm pentru Karime Makongo, care a punctat în momentele decisive, fiind fundaș central.

Celelalte goluri ale “galben-verzilor” au fost înscrise de Serghei Trofan (3), Odoh Chika (3), Alexandru Arnold (2), Iosif Netbai (2), Adrian Dorobanțu (2), Jordan Atouba (1), Ilie Marian (1), Agbomonniyi Olowaseun (1) și Andrei Popovici (1).

Bucovina Rădăuți dă al doilea golgheter al Seriei I în persoana mijlocașului Radu Ungurianu, autor a șapte goluri în sezonul de toamnă, cu două mai puțin decât liderului topului, Eusebiu Mercaș, de la CSM Pașcani.

La zestrea de 18 goluri marcate de gruparea rădăuțeană până acum și-au mai adus contribuția Ionel Stoian (6 goluri), Andrei Săhlean (1), Cătălin Coroamă (1), Ruben Sumanariu (1), Bogdan Forizs (1) și Gabi Ichim (1).

Robert Ciobanu este cel mai bun marcator al Şomuzului Fălticeni, cu cinci goluri în primele cinci etape. Pentru trupa antrenată de Iulian Ionesi au mai punctat până acum Andrei Alecsandu (4), Alex Sahru (2), Vasile Chirilescu (1), Vasile Dănilă (1), Olavio Gomes (1) și Vasile Padovei (1).