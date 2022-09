Foresta Suceava continuă parcursul bun din acest debut de sezon competițional realizând a patra victorie consecutivă. La sfârșitul săptămânii trecute, pe un gazon impecabil și a vreme potrivită pentru fotbal, echipa suceveană a învins ”lanterna roșie”, Viitorul Darabani cu 3-1.

Oaspeții au deschis scorul după 20 de minute de joc la o lovitură de colț. După scenariul din meciul anterior de pe Areni, „galben-verzii” au revenit rapid în joc. Chika a obținut un penalty în minutul 35, iar Netbai a transformat cu siguranță penaltiul acordat. În minutul 40, Căinari a trimis un șut imparabil de la aproximativ 25 de metri și i-a adus pe elevii lui Dorin Goian în avantaj. În ultimul minut al primei reprize, Netbai a punctat pentru 3-1, acesta fiind scorul și la final de meci.

În aceeași etapă a IV-a, Bucovina Rădăuți a câștigat pe teren propriu cu 3-0 partida cu Dante Botoșani. Pentru gazde au marcat Aftanache, Dumitraș și Stoian.

Șomuz Fălticeni a pierdut pe final la Piatra Neamț în fața Ceahlăului cu 1-2, golul victoriei nemțene venind în minutul 88.

În cadrul etapei a V-a, Foresta Suceava va evolua pe terenul celor de la Șomuz Fălticeni, în timp ce Bucovina Rădăuți va juca la Viitorul Darabani.

Rezultate înregistrate în etapa a IV-a:

Ceahlăul Piatra Neamț – Șomuz Fălticeni 2-1

Bucovina Rădăuți – Dante Botoșani 3-0

Foresta Suceava – Viitorul Darabani 3-1

Știința Miroslava – CSM Bacău 0-1

Rapid Brodoc – Csikszereda II 2-0

Clasament

Foresta Suceava 4 4 0 0 11-2 12 Ceahlăul Piatra Neamț 4 3 1 0 13-3 10 Bucovina Rădăuți 4 3 1 0 8-0 10 CSM Bacău 4 2 1 1 2-4 7 Șomuz Fălticeni 4 2 0 2 9-4 6 Știința Miroslava 4 2 0 2 5-4 6 Rapid Brodoc 4 1 0 3 2-8 3 Csikszereda II 4 0 2 2 1-7 2 Dante Botoșani 4 0 1 3 2-9 1 Viitorul Darabani 4 0 0 4 2-14 0